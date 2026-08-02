La tranquilidad de la tarde del sábado se vio interrumpida por un incendio que se desató en la azotea de una vivienda de dos pisos ubicada en el jirón Pumacahua N.° 170, en Huancayo. Una densa humareda alertó a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron apoyo al Serenazgo y Bomberos.

Mientras esperaban la llegada de las unidades de emergencia, los vecinos de una vivienda contigua intentaron controlar las llamas lanzando baldes de agua; sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes.

Personal de las compañías de bomberos de Huancayo y El Tambo acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar el incendio antes de que las llamas comprometieran la totalidad del inmueble y las viviendas contiguas.

Causa. El primer jefe de la Compañía de Bomberos Huancayo N.° 30, teniente brigadier CBP Kid Safora Zúñiga, informó que las primeras investigaciones apuntan a que el incendio se originó por un balón de gas.

“Todo apunta a que el regulador de un balón de gas se derritió, provocando una fuga de gas que desencadenó el fuego”, señaló. Las llamas consumieron un ambiente acondicionado con palos y calaminas en la azotea de la vivienda y también ocasionaron daños en la pared de un inmueble contiguo.

Intervención

Durante las labores de emergencia, los bomberos lograron retirar dos balones de gas que permanecían dentro del inmueble, evitando una situación de mayor riesgo para los vecinos.

Afortunadamente, el incendio solo dejó pérdidas materiales. La rápida intervención de los bomberos impidió que el fuego se propagara hacia toda la vivienda y a las edificaciones cercanas.