La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) tiene nuevo titular. El gobierno de Keiko Fujimori oficializó la designación de Hugo Antonio Cornejo Valdivia como director de la institución. Fue a través de una resolución en el Diario Oficial El Peruano.

El documento lleva las firmas de la dignataria y del premier Luis Galarreta. Cornejo ya había asumido la dirección del organismo de Inteligencia. En enero del 2021, durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, asumió la conducción de la DINI.

En el año 2000, además, se desempeñó como edecán del hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, forma parte del Arma de Infantería del Ejército.

El cargo era ocupado desde marzo último por Yonny Narciso Ramírez Aguilar, quien fue seleccionado por la gestión del entonces encargado de la presidencia, José María Balcázar.