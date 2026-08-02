El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, se mostró contrario a un aumento de 15% del sueldo mínimo porque, según dijo, está demostrado que ayuda a la informalidad laboral. Además, en diálogo con Correo, señaló que se debe tomar en cuenta las prácticas europeas para elaborar una ley de empleo juvenil.

¿Un uso eficiente de recursos puede generar un ahorro importante?

Para hacer frente los gastos que generarán las propuestas del Gobierno se va a tener que ahorrar en gasto corriente, fundamentalmente. Pero creo que no será suficiente y seguro que será necesario que las otras políticas que se han puesto en marcha, orientadas a incentivar la inversión privada y el crecimiento económico, podrán ampliar la base tributaria, que ayudaría a generar más ingresos, los que se requieren para equilibrar el presupuesto. Será muy importante que los programas sociales sean en gran medida financiados con crecimiento sostenible.

¿Pero cuánto se podría ahorrar?

Habrá que ver el detalle del tipo de ahorro que se quiere dar, pero de alguna manera el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) calculó que los gastos ineficientes en el sector público estaban alrededor de 2 puntos del producto bruto interno (PBI), es decir, cerca a 20 mil, 25 mil millones de soles. Ahora solo tenemos anuncios y hay que ver el detalle de las medidas y ahorros donde se quiere conseguir.

Sobre el aumento del sueldo mínimo, siempre se dice que hace crecer la informalidad...

Aumentar el sueldo mínimo es una mala medida, así sea 1%. Se trata de un salario mínimo que, según un estudio que el Banco Central de Reserva presentó el año pasado, ya está cerca del 40% por encima del valor en que debería estar. Entonces, no se puede justificar el anuncio de un aumento de 15%. Lo peor es que no ayuda al 70% o más de la población económicamente activa que trabaja fuera de planilla, que no tiene ningún tipo de salario mínimo. Además, ha quedado demostrado que alienta la informalidad.

Se prevé que la flexibilidad de leyes laborales será un tema del pedido de facultades...

Me parece muy bien abordar la flexibilidad laboral. Es uno de los principales problemas que están detrás de nuestra baja productividad y alta informalidad. Queda todavía ver los detalles. Creo que será muy importante revisar cada uno de ellas. Hay medidas interesantes, sobre todo las que tienen que ver con racionalizar el nivel de los costos laborales en función a los ingresos que tienen los trabajadores. El costo que tiene una gran empresa para pagar sueldos y salarios es alto, por eso que la informalidad está presente. Me parecen muy bien, también, las medidas para generar mayor incentivo al empleo juvenil. Ojalá que se pueda avanzar en ello. Se trata de hacer más asequible la formalidad a la mediana y pequeña empresa, no tanto quitar derechos laborales que hoy día están concentrados justamente en los trabajadores en planilla y en la gran empresa.

La “Ley Pulpín” está nuevamente sobre la mesa

Creo que lo importante es ver las mejores prácticas en el mundo para el empleo juvenil como en los países desarrollados, ¿no? Tienen esquemas de empleo juvenil, con acceso reducido porque recién están aprendiendo. Nadie habla en los países europeos, por ejemplo, de que se esté esclavizando al joven trabajador. Por el contrario, se le da está dando la opción para que empiece a trabajar. Hay que darle esa mirada. Esa mirada de: hoy no tengo empleo, nadie me da empleo porque esa mediana y pequeña empresa no me puede pagar esos altos derechos laborales. En cambio, ahora voy a flexibilizar de alguna manera para que pueda empezar a trabajar y progresivamente irme incorporando al mercado laboral. Esa es la forma de mirar el tema. No la llamaría “Ley Pulpín”, sino ley de empleo juvenil, mirando las mejores prácticas en el mundo.

David Tuesta

Exministro de Economía y Finanzas.

Economista, doctor en Economía por la PUCP.

Magíster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota (EE.UU.).

Exdirector corporativo de Asuntos Estratégicos en la CAF.

Subir el sueldo mínimo no ayuda al 70% de trabajadores informales”.