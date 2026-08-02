El Poder Ejecutivo oficializó la designación de la abogada Marissa Carla Palomino Bonilla como secretaria general del Despacho Presidencial.

La designación se dio a través de la Resolución Suprema 247-2026-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y fue refrendada por la presidenta Keiko Fujimori y por el premier Luis Galarreta.

En la resolución previa (246-2026-PCM) se aceptó la renuncia de Alonso Tenorio a dicho cargo y se le agradeció por los servicios prestados.