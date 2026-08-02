Un operativo contra la venta ilegal de celulares permitió a la Policía Nacional desarticular a una presunta banda delincuencial denominada “Los Receptadores de Tacora”. La intervención se realizó la tarde del último sábado en el centro comercial Albarracín, conocido como “Tacora”, situado en la urbanización Chicago, Trujillo.

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Ante las costantes denuncias de robos de celulares, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo desplegaron el operativo “Terminales Móviles 2026”, para desbaratar la cadena delictiva estructurada en torno a este delito.

ALLANAN

Fue así que los efectivos incursionaron en los stands N.º 09, 11 y 15 del referido centro comercial. En el lugar fueron detenidos los sujetos conocidos con el alias “Chiquillo Manuel”, y “Carloncho”, quienes serían presuntos integrantes de la banda “Los Receptadores de Tacora”.

Al ser interrogados, ambos reconocieron que se dedicaban a vender celulares de procedencia ilícita y activar tarjetas SIM. En los locales se incautaron numerosos equipos móviles de dudosa procedencia.

En total fueron 75 los dispositivos incautados los mismos que se reportaron como sustraídos en el sistema del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Además, se incautaron computadoras y laptops con programas que son usados para desbloquear los teléfonos robados y puedan volver a ser comercializados.

EXTORSIÓN

La Policía Nacional también informó que estos celulares robados son usados por bandas criminales para perpetrar delitos de extorsión.

Recomendaron a la población no comprar celulares robados.

Cabe indicar que la Policía Nacional y la Fiscalía constantemente realizan operativos en dicho centro comercial y siempre se ha encontrado a personas que se dedican a la receptación de celulares robados.

Se aseguró que los operativos constantes continuarán sin pausa en toda ese sector comercial.