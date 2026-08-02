Cuando se desplazaban por las calles del anexo del pueblo rural de Zarumilla, provincia de Pataz, región La Libertad, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres hombres que llevaban en morrales 700 cartuchos de dinamita.

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Los miembros del orden no revelaron las identidades de los sospechosos, pero dejaron entrever que se trata de personas vinculadas a la minería ilegal, ya que ninguno mostró documentos que acrediten la adquisición formal de los explosivos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y son investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de material explosivo.