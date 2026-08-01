Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo tenían la información del ilegal negocio que había puesto en marcha una presunta banda delincuencial con la venta de drogas sintéticas en el distrito de San Pedro de Lloc. Tras varias semanas de pesquisas y trabajo de inteligencia la noche del último viernes pudieron dar el golpe y detener a supuestos miembros de esta red delincuencial.

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Se trata de Angello Sattui Camacho, alias “Timon”, y Marco Mora Watanabe, alias “Pumba”. Según los agentes a cargo de la investigación ambos sujetos serían parte de la banda delincuencial “Los Paseros del Encanto”, dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Allanamiento

Ambos sospechosos fueron detenidos en los exteriores de una vivienda en la urbanización El Encanto de Lloc, situada en el distrito de San Pedro de Lloc. Al realizar el registro domiciliario la Policía encontró 16 sobres con la droga sintética éxtasis y otras tres con la droga tusi. Además, se halló cinco kilos de marihuana.

La Policía Nacional también incauto balanzas grameras, dos celulares y una motocicleta que utilizaban para sus actividades ilícitas.

Los detenidos y todo el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.