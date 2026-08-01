Una ambulancia destinada para la Red de Salud Otuzco, en la región La Libertad, fue empleada presuntamente para trasladar materiales no autorizados en el distrito andino de Huaranchal.

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El uso indebido del vehículo fue grabado por un ciudadano cuando se encontraba estacionado en una plaza de dicha localidad. Luego, las imágenes fueron difundidas a través de diferentes redes sociales.

Ante esa situación, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) anunció que “ha iniciado un proceso de verificación interna para determinar las circunstancias exactas e identificar las responsabilidades administrativas a las que hubiera lugar”.

GRAVE

De acuerdo con la misma Geresa, la ambulancia, de placa EUI-063, fue destinada al puesto de salud de Huaranchal, distrito ubicado a más de seis horas de Trujillo en camioneta.

En las imágenes se aprecia a un grupo de pobladores conversando al parecer con profesionales de la salud.

Luego de que uno de los vecinos cuestionara el uso del vehículo —“para los enfermos no hay [ambulancia], pero para esto sí hay”, se le escucha decir—, un hombre supuestamente vinculado a dos trabajadoras de la Geresa señala que se estaba trasladando material para una campaña médica a realizarse supuestamente el 10 y 11 [no especifica el mes]”.

Posteriormente, todos se dirigen hacia la ambulancia y los moradores obligan al conductor a abrir el compartimiento destinado para el traslado de pacientes. En lugar de encontrar una camilla, hallaron una mesa de escritorio, más de diez sillas de plástico, una impresora, una cómoda, ropa, sábanas y otros objetos que están prohibidos de transportar en este tipo de vehículos.

Minutos antes, una mujer —presuntamente personal de salud— había asegurado que se trataba de objetos prestados para la campaña médica. “Nos están prestando [...] del hotel”, aseveró.

En un informe emitido por Cosmos Noticias, la responsable del puesto de salud es Gladis Rosales Llontop y se trataba de una “mudanza” vinculada a una compañía minera.

PRONUNCIAMIENTO

Luego de la difusión de las imágenes, la Geresa recalcó, en el mismo comunicado en el que anuncia la investigación de los hechos, que —de acuerdo con la R.M. N° 953-2006/Minsa— “las ambulancias están legalmente destinadas únicamente a la atención de emergencias y traslados de pacientes”. “Está estrictamente prohibido su uso para fines distintos o el transporte de materiales no autorizados”, agregó.

En el cuarto y último punto del documento, señaló que “las investigaciones en curso permitirán aplicar, de ser el caso, las sanciones administrativas, civiles y/o penales correspondientes, garantizado en todo momento el debido proceso y la transparencia”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Red Integrada de Salud (RIS) Otuzco, Juvenal Paredes Aguilar, lamentó los hechos y señaló de forma enfática que no se tolerará ningún tipo de falta que afecte el correcto uso de los bienes del Estado ni comprometa la atención de la población.

“Comprendemos perfectamente la indignación de la población. Un vehículo de emergencia está para salvar vidas, no para otros fines. He dispuesto de forma inmediata el inicio de las actuaciones preliminares para identificar a los responsables. Seremos estrictos caiga quien caiga, aplicaremos las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan”, aseguró.

PENADO

Distintos especialistas en salud indicaron a este Diario que el uso indebido de una ambulancia puede causar daños al vehículo, pues se trata de una unidad destinada únicamente para el traslado de pacientes.

Sobre este hecho, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Miguel Rodríguez Albán, sostuvo que los responsables habrían incurrido en el presunto delito de “peculado de uso”.

“Cuando un servidor público utiliza recursos o bienes del Estado para fines distintos a los que están asignados, comete un delito [2 a 4 años de prisión]”, dijo.

Frente a esta situación, el abogado sostuvo que la Fiscalía debería actuar de oficio. “Se puede abrir una investigación preliminar y si luego hay pruebas en la acusación, el o los responsables podrían afrontar una sentencia condenatoria”, manifestó.