La designación del general EP (r) César Astudillo Salcedo como ministro del Interior no ha pasado desapercibida en La Libertad, una de las regiones más golpeadas por la delincuencia común y organizada en todo el país.

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Tres días después de haber asumido Astudillo funciones, el gerente regional de Defensa Nacional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, destacó su trayectoria y comentó que hay confianza en la labor que pueda realizar como ministro del Interior. “Optimismo hay”, expresó a este Diario.

VIAJE

En esa misma línea, el funcionario del GORE La Libertad señaló que el general EP (r) le puede imprimir más disciplina a la Policía Nacional por su paso en el Ejército y como exintegrante del Comando Chavín de Huántar.

“La Policía necesita orden y creo que el ministro (César Astudillo) puede darle ese valor a una institución que necesita más control”, sostuvo Dávila.

En lo que va del año, más de 120 homicidios se han registrado en toda La Libertad. Si bien la cifra es inferior a la de 2025 en el mismo periodo, el gerente regional de Defensa Nacional hizo hincapié en que se exigirán “resultados” al nuevo ministro. “Eso es lo que necesitamos, queremos más efectividad”, expresó.

Debido a la asunción de mando de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, Edwin Dávila viajó a Lima para reunirse con asesores del ministro César Astudillo y gestionar equipos de última tecnología para la Policía Nacional en La Libertad, región que tiene a cuatro provincias en estado de emergencia por inseguridad ciudadana.

“Queremos equipar a nuestra Policía. La Región ya lo ha hecho con vehículos y de otra forma, pero necesitamos más equipos de alta tecnología como geolocalización, software de analítica forense”, agregó.