Miguel Trauco intentó evitar la difusión de imágenes suyas junto a una misteriosa mujer, por lo que denunció y envió cartas notariales contra el programa de Magaly Medina.

La ‘Urraca’ señaló que el futbolista habría intentado intimidarlos con los documentos enviados, en los que se consigna que habría denunciado al programa ante la DEPRINCRI por acoso y ante el Fuero Común Libertad por el presunto delito de violación a la intimidad.

“ Nos dice que no podemos pasar imágenes de él, que nos prohíbe (...) no podemos pasar imágenes grabadas entre las 2 y 4:30 a.m., ¿o sea que imágenes después de esa hora, sí podemos? ”, manifestó la periodista.

Medina cuestionó con firmeza la intención de Trauco de impedir, a toda costa, la emisión de las imágenes previamente promocionadas.

“ ¿Qué habrá hecho? Porque los que tratan de impedir que se transmitan imágenes, que no ha sido motivo de acoso, de reglaje, porque me interesan tres pepinos lo que haga. Mis urracos se pasean por la gran Lima. Están los equipos buscando a gente conocida. Denuncia el seguimiento porque dice que un carro lo siguió de Magaly y de Willax. Que se decida porque nosotros trabajamos independientes “, añadió.

La periodista rechazó que su equipo y su programa hayan incurrido en el delito de acoso contra Miguel Trauco, y negó además que este haya sido continuo, como sostiene el futbolista en los documentos enviados.

“ Lo reto a que me demuestre, porque el acoso es una figura legal que tienes que demostrar con pruebas, videos, fotografías, y que ese acoso te ha causado una perturbación psicológica ”, sostuvo Magaly.