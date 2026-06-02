Con el objetivo de garantizar la adecuada conservación de la infraestructura urbana y contribuir al orden y ornato de la ciudad, la EPS Grau S.A. – Zonal Chulucanas viene ejecutando trabajos de reposición de losas de concreto y rehabilitación de superficies en diversos sectores donde previamente se realizaron intervenciones técnicas para la reparación de fugas en las redes de distribución de agua potable.

Estas acciones forman parte del cronograma de mantenimiento y recuperación de áreas intervenidas, ejecutado por la empresa luego de atender incidencias originadas principalmente por el deterioro natural de tuberías antiguas que forman parte de una infraestructura con varios años de servicio y construida con materiales que actualmente se encuentran desfasados respecto de los estándares técnicos vigentes.

Entre los principales puntos atendidos se encuentran: la calle Libertad cuadra 11, la intersección de la calle Lima, la calle Huancavelica; así como otros sectores de la ciudad donde se han efectuado reparaciones de emergencia para garantizar la continuidad del servicio de agua potable.

Asimismo, se ha realizado la reposición de un tramo de rompemuelle afectado durante las labores de intervención, restableciendo las condiciones adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal.

La EPS Grau informa que estos trabajos se desarrollan de manera progresiva y ordenada, de acuerdo con una programación técnica establecida, priorizando aquellos puntos que requieren una pronta recuperación de la infraestructura urbana.

La empresa reafirma su compromiso de continuar ejecutando acciones que permitan mejorar la sostenibilidad y confiabilidad de las redes de agua potable, minimizando las afectaciones a la población y contribuyendo al bienestar de los usuarios.