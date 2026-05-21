En cumplimiento del Plan Anual de Desinfección y Limpieza de las Unidades de Tratamiento, este domingo 24 de mayo, la EPS Grau realizará trabajos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Las Lomas.

Dichas labores se van a realizar en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, horario en el que restringirá el abastecimiento del líquido elemento a los usuarios lomeños. Una vez culminados estos trabajos, se reanudará paulatinamente el servicio en las viviendas.

“Cada año tenemos que realizar los trabajos de limpieza y desinfección en las distintas unidades de la planta de Las Lomas. Con ello aseguramos y garantizamos que el agua que distribuimos sea apta para el consumo humano y esté dentro de los estándares de calidad permitidos por los organismos competentes”, afirmó el jefe de la PTAP Las Lomas, Ing. Jorge Feria Valdiviezo.

En este sentido, la EPS Grau recomienda a sus usuarios abastecerse del servicio mientras duren estas acciones, almacenando agua en depósitos limpios y bien tapados, evitando su contacto con organismos que puedan ser perjudiciales para la salud.

Finalmente, la empresa recuerda que la redistribución del servicio de agua potable no se da de forma inmediata, sino de manera gradual y progresiva. Esto debido a que las redes, al quedar vacías luego del corte, necesitan un tiempo adicional para llenarse en su totalidad y tener la presión suficiente para llevar el líquido elemento a todas las viviendas.