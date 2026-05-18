Con la finalidad de mejorar la continuidad y sostenibilidad del servicio de agua potable en la localidad de Chulucanas, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. ha ejecutado importantes trabajos de optimización en la línea de impulsión que conecta el Pozo 10A con el Reservorio Chulucanas.

Esta red de tuberías, de aproximadamente 910 metros lineales, de material PVC de 10 pulgadas, cumple un rol fundamental en la distribución de agua potable hacia diversos sectores, permitiendo fortalecer la operatividad de nuestras redes y garantizar una conducción más segura y eficiente.

“Debido a las condiciones geográficas del terreno y a los constantes cortes de energía que generaban arranques bruscos del sistema, la línea presentaba roturas recurrentes, que afectaban la estabilidad hidráulica y la continuidad del servicio. Esto por ello que hemos realizado estar mejoras en el sistema”, enfatizaron los representantes de la EPS Grau - Chulucanas.

Dentro de los trabajos de mejoramiento que se han realizado, destaca la instalación de dos válvulas de aire de triple efecto en puntos estratégicos de la conducción; el mantenimiento integral de la válvula de aire existente en la zona alta y la implementación de sistema de acople bridado y válvula para facilitar labores de mantenimiento y operación preventiva.

Estas acciones van permitir liberar el aire acumulado en la tubería, reducir sobrepresiones y golpes hidráulicos, disminuir el riesgo de nuevas roturas, mejorar la sostenibilidad de la distribución mediante las redes de agua potable y fortalecer la seguridad operativa y la continuidad del servicio para la población.

En EPS Grau continuamos trabajando con acciones preventivas y sostenibles que permitan proteger nuestra infraestructura sanitaria, optimizar el sistema de distribución y seguir mejorando progresivamente el servicio de agua potable para todos los usuarios de Chulucanas.