El gerente general de la EPS Grau, Manuel Irogoyen Tenorio, accedió a una entrevista para Correo para mostrar una rápida radiografía de la actual situación de la empresa de saneamiento.

¿Tienen un cálculo de cuántas redes de clandestinaje han detectado este año? Uno de los grandes problemas de la EPS Grau es el agua no facturada, que está por encima del 60% hasta el año 2025. Yo produzco 100 y solo cobro 40, es decir 60% se pierde.

¿Eso a cuánto equivale en volumen de agua? Nosotros producimos aproximadamente 2 millones de metros cúbicos, el 60% de eso se pierde. Eso se da porque las zonas periféricas de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre han crecido desordenadamente y eso ha hecho que todas esas zonas de crecimiento se abastezcan clandestinamente de la red de la empresa.

¿El problema del agua no facturada es grande? Hubo demasiado descuido no solo acá en Piura, sino también en Sullana, Talara y Paita. En la planta El Arenal, que abastece Paita y Talara, tenemos localidades que tienen 60%, 70% hasta 90% de agua no facturada.

¿Por qué es alto el porcentaje de pérdidas en estas zonas? Porque desde la planta El Arenal hasta Talara hay casi 60 kilómetros de longitud de la línea. En todo el recorrido se ha ido generando clandestinaje en la línea y muchas veces hace que el agua no llegue a Talara ni a Paita. Por lo tanto, hay quejas tanto de Paita como de Talara y no necesariamente es por la falta de agua sino por el robo indiscriminado que se hace en la línea de conducción.

¿Qué antigüedad tienen esas líneas? Esa línea ya tiene 50, 60, 70 años y también tiene pérdidas propias por la tubería de fierro y por la cantidad de años que tiene. También es un terreno salino, con napa freática alta. Esa tubería ya necesita un cambio, necesita renovarse, poner tecnología, micromedidores para poder controlar el consumo. Una empresa que no controla el agua que distribuye, difícilmente va a poder crecer porque el agua en vez de crecer formalmente hacia zonas que realmente necesitan o mejorar la calidad y presión en los usuarios que ella tiene, se va perdiendo más bien en zonas que no lo pagan y lo peor es que muchas veces se conectan clandestinamente y contaminan las redes.

¿Cuánto es el promedio de pérdidas a nivel nacional? Lo normal en el Perú es un promedio de 30% de pérdida. Nunca será cero porque hay pérdidas operativas, de lavado de plantas, de lavado de reservorios, de purga de redes. También hay pérdidas porque no todos tienen micromedición. Osea un estándar promedio de pérdida es de 30% a nivel nacional. Nosotros deberíamos llegar a ese estándar de pérdida.

¿Si transformamos la pérdida de agua en soles, cuánto pierde mensualmente la EPS Grau? En soles estamos hablando de un aproximado mensual que se pierde de 4 a 5 millones. Casi una tercera parte de lo que facturas ahorita. Estamos en la línea de mejorarlo a través de estos grandes proyectos de ampliación de redes, porque a la fecha, como te digo, la gran pérdida es en esas zonas periféricas que han crecido indiscriminadamente sin redes de servicio, sin embargo, viven ahí y se han conectado como han podido. Lamentablemente es tan grande la zona que cortar toda esa maraña de redes clandestinas que hay es complicado porque se puede generar un problema social fuerte. Eso se debe mejorar con el proyecto de 115 asentamientos, pero los operativos contra el clandestinaje van a continuar.

¿En qué zonas están ejecutando los operativos? Estamos haciendo operativos fundamentalmente en zonas que sí tienen redes, para evitar que se pongan clandestinamente por el problema que no solo generan pérdidas económicas, sino pueden generar problemas de calidad en el servicio por la contaminación cruzada que ellos pueden generar, por un mal empalme, por una mala conexión que se haga.

¿Cuánto es la deuda que tiene actualmente la empresa? En el año 2000, que entró en proceso concursal, la deuda era casi de 300 millones. De eso se ha venido pagando 130 millones, osea todavía se debe 170 millones de soles. Las deudas postconcursales son de casi 120 millones. A la fecha se debe casi lo mismo, no se avanza mucho.