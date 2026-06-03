El déficit presupuestal del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) pone en peligro la continuidad de la obra del nuevo hospital Goyeneche. Un informe de la Contraloría advierte de la falta de presupuesto para garantizar los S/ 83 millones registrados en la programación financiera, contando solamente con S/ 18.5 millones disponibles para el presente año.

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CIFRAS

Este déficit es de pleno conocimiento del Pronis, entidad que ofició a la PMO Francia el 12 de enero de este año comunicando la suspensión de la ejecución de los servicios del Paquete Arequipa – Puno (involucrando también al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno), argumentando “las limitaciones presupuestales y operativas derivadas de la promulgación de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026”, por lo que no se podía garantizar el pago por la asistencia técnica.

Esta restricción también impide asegurar el pago de las valorizaciones de los nuevos contratos de ejecución y supervisión, tanto para las obras de contingencia como para el nuevo hospital, programados para iniciarse en el transcurso del año.

En respuesta a este escrito, la PMO Francia declaró improcedente este pedido, amparado en las cláusulas del contrato de Estado a Estado, por lo que continuará con sus actividades, deslindando de cualquier responsabilidad sobre las limitaciones.