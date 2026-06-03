En pocos días, el Perú elegirá a un nuevo gobierno. Más allá del resultado electoral, el país necesitará tomar decisiones urgentes para recuperar confianza, atraer inversión y asegurar servicios básicos que sostengan el desarrollo. En esa agenda, la seguridad energética debe ocupar un lugar central, porque sin energía suficiente, competitiva y confiable, no hay crecimiento posible.

La energía no es un tema sectorial ni exclusivo de especialistas. Está presente en la electricidad que llega a los hogares, en el transporte público, en los costos de producción de las empresas, en la competitividad de las regiones y en la capacidad del país para responder ante contingencias. Por eso, el próximo gobierno debe asumirla como una política de Estado, con mirada técnica y de largo plazo.

El Perú tiene recursos, experiencia y potencial para avanzar hacia una matriz energética más sólida, pero ese potencial requiere decisiones claras. Necesitamos planificación, infraestructura, permisos oportunos y reglas que permitan anticipar riesgos, en lugar de reaccionar cuando los problemas ya están instalados. También es indispensable reactivar la exploración de hidrocarburos, porque sin nuevas reservas el país queda más expuesto a la volatilidad internacional y a una mayor dependencia de importaciones.

Al mismo tiempo, recuperar la inversión privada exige estabilidad jurídica y predictibilidad. Ningún país puede desarrollar su potencial energético si las reglas cambian constantemente o si los proyectos enfrentan incertidumbre permanente. La inversión responsable genera canon, regalías, empleo y oportunidades concretas para las regiones, especialmente aquellas que aún esperan beneficiarse de una mayor actividad productiva.

Un punto clave es acelerar la masificación del gas natural. Este recurso ya aporta cerca del 40% de la generación eléctrica del país y ha demostrado que puede mejorar la competitividad de hogares, pymes, industrias y transporte. Sin embargo, todavía hay regiones que no acceden a sus beneficios, y cerrar esa brecha debe ser una prioridad nacional.

En suma, el próximo gobierno tendrá la oportunidad de ordenar esta agenda con seriedad. La energía no debe dividirnos; debe convertirse en una base común para construir desarrollo, competitividad y bienestar para más peruanos.