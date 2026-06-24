El Partido del Buen Gobierno solicitó a los jurados especiales de Camaná, Caylloma y Condesuyos la compensación de horas y la habilitación de un plazo excepcional para terminar el registro y presentación de listas de candidatos de la fórmula regional, lista de consejeros y listas municipales, argumentando deficiencias y caídas técnicas del sistema informático Declara.

Como se recuerdo, a nivel regional se tenía previsto que la agrupación política presentará 37 listas, una para el Gobierno Regional de Arequipa, 7 para municipios provinciales y 29 para comunas distritales, sin embargo, hasta el viernes 19 de junio, ninguna de estas se encontraba registrada en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Entre los argumentos presentados por la personera legal titular del partido, María de Fátima Rodríguez Pinto, figuran capturas de pantalla y reportes de incidencias con mensajes de error del sistema Declara+.

CANDIDATOS

A la espera de una respuesta por parte de los jurados electorales, el Partido del Buen Gobierno presentó 13 listas ante el JEE Arequipa, todas ellas registradas recién el 21 de junio, dos días después del plazo permitido.

En la lista al Gobierno Regional de Arequipa, como gobernador se encuentra Horacio Zeballos Patrón, cuñado del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, mientras que como vicegobernadora está Zunilda Noemy Cabrera del Carpio de Morales.

Por otro lado, la lista a la Municipalidad Provincial de Arequipa la encabeza Deyanira Yajaira Salazar Rivera, mientras que como primer regidor se encuentra César Alejandro del Carpio Ugarte.