Una trabajadora del servicio de orientación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) falleció este miércoles tras ser atropellada por una unidad del Corredor Azul en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Ana Castro Garay, quien desempeñaba funciones de apoyo en la regulación del tránsito en el carril exclusivo del sistema de transporte.

Accidente ocurrió mientras realizaba labores de señalización

Según información preliminar, el hecho se registró en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Wilson, una zona de alto tránsito vehicular en el centro de la capital.

La trabajadora se encontraba colocando y retirando conos para permitir el desplazamiento de las unidades del Corredor Azul cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, Ana Castro habría retirado uno de los conos y dado pase a un bus del servicio. Sin embargo, por razones que son materia de investigación, el conductor habría realizado una maniobra de retroceso y la impactó.

Murió de forma instantánea tras ser arrollada

Tras el impacto, la trabajadora perdió el equilibrio y cayó sobre la vía.

Posteriormente, fue arrollada por la unidad de transporte, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 10:40 de la mañana y generó conmoción entre trabajadores, usuarios y transeúntes que se encontraban en la zona.

Policía investiga las circunstancias del hecho

El conductor del bus permaneció en el lugar y fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Agentes policiales y personal de Serenazgo acordonaron el área para facilitar las diligencias y la recolección de evidencias.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Compañeros expresan consternación

Trabajadores de la ATU y testigos manifestaron su pesar por el fallecimiento de Ana Castro Garay, quien era conocida por desarrollar diariamente labores de orientación y control del tránsito en este punto del Cercado de Lima.

El accidente provocó además restricciones temporales en la circulación vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes.