La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) destacó que la implementación de las Líneas 3 y 4 del Metro constituye una de las principales soluciones para mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de desplazamiento entre los diferentes sectores de la capital.

Ambos proyectos forman parte del Plan de Movilidad Urbana, instrumento técnico que orienta el desarrollo del sistema integrado de transporte de Lima y Callao.

Según la entidad, estas futuras infraestructuras permitirán disminuir la congestión vehicular, incrementar la velocidad del transporte público y fortalecer las conexiones entre los distintos sistemas de transporte masivo.

Línea 3 conectará Lima norte con el sur de la ciudad

La Línea 3 del Metro contempla un recorrido de 28 estaciones entre la avenida Chillón Trapiche, en Comas, y el distrito de San Juan de Miraflores.

Uno de los principales puntos de integración será la Estación Central, ubicada en la avenida Garcilaso de la Vega, donde se conectará con la Línea 2 del Metro y el sistema del Metropolitano.

Esta interconexión beneficiará especialmente a los usuarios de distritos como Comas, Los Olivos, Independencia, Rímac y San Martín de Porres.

Asimismo, la estación Conde de San Isidro permitirá la conexión con los corredores complementarios Rojo, en la avenida Javier Prado, y Azul, en la avenida Arequipa. En este mismo punto también se proyecta la integración con la Línea 4.

Otra conexión estratégica se desarrollará en la estación Cabitos, en Santiago de Surco, donde los pasajeros podrán enlazar con la Línea 1 del Metro de Lima.

Línea 4 unirá el Callao con Santa Anita

La Línea 4 contará con 28 estaciones, incluidas las ocho que forman parte del ramal actualmente en construcción.

Su recorrido conectará el Callao con Santa Anita, facilitando los desplazamientos entre el primer puerto y la zona este de Lima.

Entre sus principales puntos de integración figura la estación Carmen de la Legua, donde se enlazará con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

El proyecto también contempla conexiones con el Corredor Complementario Rojo, que opera en las avenidas La Marina y Javier Prado.

Integración con las Líneas 1 y 2 del Metro

Otra de las interconexiones más importantes de la Línea 4 estará ubicada en la estación La Cultura, en San Borja, donde se conectará con la Línea 1 del Metro.

Además, la estación Mercado Santa Anita, situada en la avenida Separadora Industrial, permitirá la integración con la Línea 2.

La ATU sostiene que estas conexiones fortalecerán la articulación del sistema de transporte público masivo y facilitarán viajes más rápidos y eficientes para millones de usuarios.