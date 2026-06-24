En el distrito de San Juan de Miraflores, un mototaxista fue asesinado tras recibir diez disparos durante una intensa persecución protagonizada por dos motos lineales en la zona de Pamplona Baja. El ataque ocurrió en plena vía pública y generó conmoción entre los vecinos, quienes fueron testigos del violento hecho.

De acuerdo con información de Exitosa, los testigos indicaron que la víctima intentó despistar a sus perseguidores cambiando de ruta durante varias cuadras; sin embargo, fue interceptado en la cuadra cuatro de la avenida Manuel Zelaya, donde los sicarios abrieron fuego sin mediar palabra. El ataque, directo y rápido, acabó con su vida en cuestión de segundos.

Vecinos auxiliaron al conductor y lo trasladaron en una patrulla policial al Hospital María Auxiliadora, donde llegó sin signos vitales. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Paquillauri, padre de dos menores. Sus familiares precisaron que la mototaxi había sido comprada hace solo cuatro meses.

Los familiares también indicaron que el vehículo era el único sustento económico del hogar. En tanto, un colega de la víctima señaló que el ataque podría estar relacionado con casos de extorsión, debido a que en la zona se estaría exigiendo el pago de cupos a mototaxistas de manera sistemática, lo que viene generando temor entre los trabajadores del sector.

Por su parte, la Policía maneja la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, debido a que la víctima tendría antecedentes por tenencia ilegal de armas y hurto. El área fue acordonada a la espera de peritos de criminalística, mientras que las cámaras de seguridad de la zona serán determinantes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

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