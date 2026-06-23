Un camión que transportaba desmonte y materiales de construcción quedó atrapado este martes por la mañana bajo el puente situado en el cruce de las avenidas Brasil y Pershing, en el distrito de Pueblo Libre.

Dicho incidente generó una fuerte congestión vehicular en la vía auxiliar de la avenida Brasil, en dirección de Lima hacia Magdalena del Mar.

De acuerdo con América Noticias, el camión azul con franjas amarillas chocó contra el pórtico metálico de protección colocado antes de la estructura principal del puente.

La estructura metálica contra la que impactó el camión fue instalada como una medida de protección para impedir que vehículos de gran altura dañen el puente. Su colocación responde a los constantes incidentes registrados en este punto de la ciudad, donde varias unidades han quedado atascadas o han golpeado la infraestructura debido a sus dimensiones.

Según información de la Policía Nacional, el camión quedó atrapado bajo el puente alrededor de las 4:00 a.m. Aunque la unidad no interrumpió por completo el paso vehicular, su presencia redujo la fluidez del tránsito en la vía auxiliar de la avenida Brasil, ocasionando una importante congestión y extensas filas de vehículos durante las primeras horas de la jornada.

Las autoridades señalaron que en este sector está prohibida la circulación de vehículos que superen los 2,30 metros de altura. Para ello, se han colocado letreros reflectantes antes del puente que informan a los conductores sobre el límite de altura permitido y buscan prevenir incidentes que comprometan la infraestructura vial.

Las autoridades precisaron que, además del pórtico metálico instalado como medida preventiva, existen rutas alternas para los vehículos que exceden la altura máxima permitida.

Por su parte, el conductor de la unidad, identificado como David, indicó que no se percató de la señalización que advertía sobre la restricción de altura existente en la zona.

“No he visto el letrero. Como vienes manejando, no se ve. Es pequeñito”, expresó a dicho medio.

El chofer informó que recibió una multa de aproximadamente S/5.500 debido a los daños ocasionados a la infraestructura vial tras el incidente. La sanción también responde al incumplimiento de las normas de tránsito vigentes relacionadas con las restricciones de altura establecidas en la zona.

“Es una lección, una experiencia”, agregó el chofer quien permaneció en la zona mientras las autoridades coordinaban el arribo de maquinaria especializada para retirar el camión.