Un joven de 18 años resultó gravemente herido tras ser agredido por un cliente que se mostró inconforme con el corte de cabello realizado en una barbería ubicada en la cuadra 14 de la avenida Angélica Gamarra, en Los Olivos.

Según RPP, la víctima fue identificada como Jeremick Carranza Crispín. De acuerdo con la denuncia presentada por su padre, Luis Carranza Cortez, el joven habría sido agredido por Andy Mendoza Muñoz, de 20 años.

El ataque fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa al sujeto, vestido con un bibidí, propinando golpes con los puños a dos jóvenes. En determinado momento, el agresor toma un ventilador y lo arroja contra sus víctimas.

El padre del joven de 18 años presentó la denuncia en la comisaría PNP Sol de Oro tras el ataque; no obstante, afirmó que el presunto agresor fue posteriormente puesto en libertad.

“Yo lo encontré a mi hijo inconsciente, prácticamente no se podía parar. Yo y mi hermana lo abrazamos para poderlo trasladar en el carro del señor Frank, el dueño de la barbería, hacia la comisaría”, señaló el progenitor de la víctima.

Luis Carranza solicitó garantías para su hijo y el resto de su familia, luego de señalar que habrían recibido amenazas por parte del presunto agresor cuando coincidieron en la dependencia policial.

“Estoy pidiendo garantías por mi hijo, por mi familia, porque este señor en la comisaría, en el segundo piso, me habló de muchas bandas criminales. [En la comisaría], encontramos al agresor Andy Cristian Mendoza Muñoz. ‘No sabes con quién te estás metiendo porque yo vivo en el Rímac’, [me dijo], y me mencionó inclusive una banda de Trujillo”, indicó el padre a dicho media.

En esa misma línea, el padre de la víctima indicó que su hijo sufrió graves lesiones a consecuencia de la agresión y que presenta episodios de mareos al caminar.

“Mi hijo tiene desgarro ocular. Aparte de eso, tiene el dolor de cabeza, él camina dos, tres pasos y se marea; tiene hinchada la cabeza. Ahora se encuentra con medicamentos”, sostuvo.

En ese sentido, el padre señaló que su hijo trabajaba con el objetivo de ahorrar dinero para iniciar este mes sus estudios universitarios; sin embargo, lamentó que, debido a la golpiza, “sus sueños se han truncado”.

“Que lo atrapen y que haya justicia. [Tengo] demasiado dolor en la parte de la cabeza y la vista”, pidió la víctima Jeremick Carranza Crispín.