La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a uno de los presuntos autores del asalto perpetrado contra un cambista en el interior de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

La víctima, un hombre de 65 años, denunció que cuatro delincuentes armados le arrebataron 52 mil soles en efectivo. Durante el forcejeo, recibió un impacto de bala en el brazo derecho y fue trasladado al Hospital de Emergencia Arzobispo Loayza, donde permanece bajo atención médica.

Cámaras captaron al sospechoso armado tras el robo

Según las imágenes de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el detenido fue registrado minutos después del asalto vistiendo una casaca azul con capucha.

En las imágenes aparece hablando por teléfono mientras sostenía un revólver en la mano derecha.

La Policía logró intervenir al sospechoso, de 30 años, y le incautó el arma de fuego y municiones que llevaba consigo.

Es investigado por robo agravado y tenencia ilegal de armas

El intervenido es investigado por los presuntos delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, durante la intervención el sujeto también amenazó con el arma a efectivos policiales y a personal de Serenazgo.

Continúa búsqueda de otros tres delincuentes

La Policía Nacional continúa las investigaciones para ubicar a los otros tres sujetos que participaron en el asalto ocurrido en pleno Centro Histórico de Lima.

El caso generó alarma entre comerciantes, transeúntes y feligreses que se encontraban en los alrededores de la iglesia La Merced al momento del ataque.