Momentos de tensión hoy en el Centro Histórico de Lima luego de que un presunto asalto a un cambista desencadenara un forcejeo en las inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el hecho se produjo cuando el hombre fue interceptado por desconocidos, originándose un enfrentamiento en plena vía pública que generó alarma entre transeúntes y feligreses.

Policía cerró accesos al templo durante las diligencias

Tras el incidente, efectivos de la PNP desplegaron un operativo en la zona y dispusieron el cierre temporal de los accesos a la iglesia La Merced para facilitar las investigaciones.

La presencia policial y la restricción del ingreso causaron preocupación entre las personas que se encontraban en los alrededores del tradicional templo del Centro Histórico.

Investigaciones continúan

Las autoridades realizan las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer si se trató de un intento de robo o de otro tipo de incidente.

Hasta el momento, la Policía no ha brindado información oficial sobre personas detenidas o posibles heridos.