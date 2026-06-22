Un hombre fue asesinado a balazos frente a vecinos que participaban de una reunión por el Día del Padre en el sector de El Ermitaño, en Independencia. El ataque ocurrió durante la noche del domingo y terminó con la víctima gravemente herida antes de ser trasladada a un centro de salud.

Según el reporte de Exitosa, el crimen se registró cerca de las 8:00 p. m. en el cruce de las calles Alpistes y Hortencias. Según las primeras investigaciones, el hombre se encontraba junto a una motocicleta cuando fue interceptado por un sujeto armado que le disparó en repetidas ocasiones.

🔴🔵 Independencia: Asesinan a balazos a hombre en medio de una celebración.



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¿Cómo ocurrió el ataque?

En la zona se desarrollaba una actividad por el Día del Padre al momento de los hechos. Debido a la cantidad de asistentes y al ambiente festivo, varias personas tardaron en percatarse de que se trataba de un ataque armado.

Tras efectuar los disparos, el responsable huyó corriendo del lugar. Su escape generó preocupación entre los asistentes y vecinos que presenciaron los momentos posteriores al crimen.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto atacante vestía un chaleco negro, short, zapatillas blancas y llevaba un morral. Esa descripción forma parte de las diligencias que realiza la Policía para identificarlo.

La víctima fue trasladada al hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica. Sin embargo, los especialistas confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas, entre ellas un impacto de bala en la cabeza.

Agentes de la Depincri de Independencia asumieron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Las diligencias buscan determinar tanto la identidad del autor como el motivo del ataque.

Vecinos de la zona señalaron que no existen cámaras de seguridad que hayan registrado el crimen. Además, varios residentes evitaron brindar declaraciones por temor a posibles represalias mientras continúan las pesquisas policiales.