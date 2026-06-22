La situación del Seguro Social de Salud es por demás preocupante, y así lo tienen en cuenta las autoridades encargadas de su manejo, según lo manifestaron en las últimas horas.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, anunció la puesta en marcha de un plan de gestión de crisis para enfrentar los principales problemas que afectan a millones de asegurados en todo el país.

Como parte de las medidas, el funcionario anunció que, en un plazo máximo de 45 días, se evaluará la posible declaratoria de emergencia de EsSalud, decisión que dependerá de los resultados de un diagnóstico integral actualmente en elaboración.

“Si hace ocho días me hubieran preguntado, habría dicho que sí. Pero debemos concluir el informe final antes de tomar una decisión. Lo que sí puedo afirmar es que ya hemos identificado una situación de crisis”, reconoció en entrevista con RPP.

Problemática

Uno de los principales problemas detectados en la institución es el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, que supera el 55 % en algunas zonas del país, señaló Jaime Moreno.

“Es inaceptable. Pensábamos que era un problema presupuestal, pero hemos comprobado que existen recursos. El primer día movilizamos 117 millones de soles y esta semana moveremos otros 100 millones (para acelerar las compras)”, indicó.

Además, señaló que la demora en la atención médica y el deterioro de los servicios hospitalarios son un problema urgente a atender.

“Estamos en crisis en diferentes aspectos”, afirmó Moreno, quien asumió el cargo el pasado 10 de junio.

El funcionario señaló que ya se han transferido recursos a nivel nacional para la adquisición de medicamentos, materiales e insumos médicos, con un plazo de ejecución de 30 días.