Tres mujeres integrantes de una misma familia fallecieron durante un incendio registrado en una vivienda multifamiliar ubicada en la cuadra dos de la avenida Los Olivos, en el distrito de San Martín de Porres. La emergencia movilizó a varias compañías de bomberos que acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar que alcanzara otros espacios del inmueble.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron una adulta mayor y sus dos hijas de 19 y 24 años. Las tres permanecían en el ambiente donde se originó la emergencia y no lograron salir antes de que las llamas se extendieran.

Fotos: César.grados@photo.gec

¿Cómo ocurrió el incendio?

El incendio se produjo en la parte posterior de la vivienda multifamiliar. Debido a la magnitud de la emergencia, varias unidades de bomberos fueron desplegadas para realizar labores de control y evitar mayores daños en la estructura.

Mientras los equipos de rescate atendían la emergencia, los demás ocupantes del inmueble consiguieron ponerse a salvo. Asimismo, se informó que otro minidepartamento ubicado dentro de la propiedad también habría resultado afectado por el fuego.

Fotos: César.grados@photo.gec

Luego de varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio. Durante la inspección posterior realizada en el inmueble encontraron los cuerpos de las tres mujeres fallecidas.

Las víctimas fueron ubicadas en el interior del predio donde se concentró la emergencia. Ahora las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas que impidieron su evacuación.

La zona permanece acordonada mientras se espera la intervención de peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público. Las diligencias permitirán establecer cómo se inició el fuego y esclarecer las causas de la tragedia.

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