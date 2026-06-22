Un padre de familia perdió su vivienda, un taller mecánico y una cochera tras un incendio registrado en la calle Los Geranios, en la zona de Shangrila, distrito de Puente Piedra.

El siniestro ocurrió cuando el propietario se encontraba fuera de casa junto con su esposa e hijo. Según relató, la familia había salido a cenar por el Día del Padre y, apenas 15 minutos después, recibió una llamada que le alertó que su inmueble estaba siendo consumido por las llamas.

Propietario denuncia amenazas de presuntos extorsionadores

En declaraciones a RPP, el afectado aseguró que venía siendo víctima de amenazas y que desconocidos le exigían el pago de S/20 mil para garantizar la seguridad de su familia.

“El mensaje donde ellos piden es de S/20 mil. S/20 mil piden por la tranquilidad de nosotros, de la familia y para poder estar supuestamente custodiados por ellos”, manifestó.

Asimismo, indicó que personas cercanas le habían advertido que motociclistas transitaban constantemente por la zona y que, aparentemente, tomaban fotografías y grababan videos de su vivienda.

Cámaras de seguridad podrían esclarecer cómo se originó el fuego

El agraviado señaló que una vivienda vecina cuenta con cámaras de videovigilancia, cuyos registros podrían ayudar a las autoridades a determinar cómo se inició el incendio.

Las causas del siniestro son materia de investigación. Hasta el momento, no se ha confirmado si existe relación entre las amenazas denunciadas y el incendio.

Familia solicita ayuda tras perder sus pertenencias

El propietario informó que las pérdidas materiales fueron cuantiosas, ya que el fuego afectó tanto la vivienda como el taller mecánico y la cochera que funcionaban en el inmueble.

Ante esta situación, solicitó apoyo para poder recuperarse de los daños ocasionados por el incendio.