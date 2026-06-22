Una organización criminal conocida como “Los Bembos de Puerto Nuevo” es investigada por haber utilizado un sindicato formalmente registrado para ingresar a servicios vinculados a Sedapal en el Callao. De acuerdo con la Policía, la inscripción habría sido aprobada por el Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Ciro Castillo.

Según reveló Cuarto Poder, el grupo habría logrado el reconocimiento de un sindicato llamado Fuerza Comunal Puerto Nuevo ante el GORE Callao. En la junta directiva figuran presuntos cabecillas de la red criminal, según la investigación policial.

Entre ellos se identifica a Humberto Cosme Rodríguez, alias “Toro”, como presidente del comité. Además, aparecen su hermano Diego Cosme Rodríguez, alias “Murris”, y Michael Torres Amésquita, alias “Steven”, en cargos internos de la organización.

Fuente: Cuarto Poder.

¿Cómo se infiltraron en Sedapal?

La investigación señala que la estructura sindical facilitó el ingreso de sus integrantes a empresas que brindaban servicios a Sedapal. Estas contratistas realizaban labores de mantenimiento en infraestructura de agua y estaciones de bombeo.

Los implicados habrían ingresado a planillas de empresas como CONCYSSA y el consorcio Global Micha. Desde allí, según la Policía, accedieron a instalaciones de la planta de Puerto Nuevo bajo funciones operativas.

El reporte policial indica que la planta de tratamiento de Sedapal en Puerto Nuevo habría sido utilizada como espacio de coordinación criminal. En ese lugar se habrían almacenado drogas y manipulado armamento.

Durante las intervenciones se hallaron municiones, droga y registros de vigilancia aérea que evidencian el control del área. Los investigados habrían utilizado ambientes internos como punto de resguardo y logística.

La Fiscalía detectó presunta documentación falsa presentada para acceder a empleos en las empresas contratistas. Uno de los investigados habría presentado certificados de estudios inexistentes, según el expediente.

La institución educativa señalada negó que el documento fuera emitido, lo que confirmó la falsedad del registro. El caso también involucra investigaciones por extorsión, narcotráfico y homicidios vinculados a disputas territoriales.

Tras labores de inteligencia, la Policía ejecutó un operativo en 16 inmuebles de Puerto Nuevo. En la intervención se detuvo a nueve personas vinculadas a la organización.

El Poder Judicial dictó prisión preventiva para los principales implicados mientras continúan las investigaciones. Dos integrantes adicionales permanecen prófugos y son buscados por las autoridades.