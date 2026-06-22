Dos delincuentes armados que se movilizaban en una camioneta de alta gama asaltaron a los ocupantes de un automóvil estacionado en la calle Santa Margarita, en el distrito limeño de San Isidro.

Según informó América Noticias, el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche del último martes, cuando las víctimas permanecían dentro de su vehículo frente a un condominio de la zona residencial.

Asaltantes amenazaron a las víctimas y revisaron el vehículo

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que una camioneta se detuvo cerca del automóvil y, de manera sorpresiva, descendieron dos sujetos armados.

Los delincuentes amenazaron a los ocupantes del vehículo y permanecieron varios minutos revisando el interior del auto. Posteriormente, uno de ellos abrió la maletera y sustrajo una bolsa con objetos de valor.

Tras concretar el robo, ambos sujetos abandonaron el lugar a pie con rumbo desconocido.

Investigan si banda estaría involucrada en otros robos

Vecinos de la zona señalaron que hace algunos meses se registró un hecho similar en la misma calle, donde un grupo de jóvenes fue víctima de delincuentes armados que también escaparon en un vehículo de alta gama.

Las autoridades buscan determinar si ambos casos guardan relación y si se trata de una misma organización criminal.

Las imágenes de videovigilancia son analizadas como parte de las investigaciones.

Vecinos exigen mayor presencia policial y del Serenazgo

Los residentes de la calle Santa Margarita manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y demandaron reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, solicitaron incrementar el patrullaje integrado entre la Policía Nacional del Perú y Serenazgo, así como implementar sistemas tecnológicos para el reconocimiento de placas vehiculares y mejorar la iluminación en algunos sectores residenciales.