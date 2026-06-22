La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los buses del Corredor Morado modificaron temporalmente sus recorridos debido a la presencia de manifestantes en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima.

A través de sus redes sociales, la entidad precisó que las unidades que se dirigen hacia San Juan de Lurigancho circulan por la avenida Grau y el jirón Huánuco como rutas alternas.

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También hay desvíos hacia Magdalena y San Isidro

En sentido contrario, con dirección hacia Magdalena y San Isidro, los buses del Corredor Morado están desviando su recorrido por el jirón Huanta y la avenida Grau.

La ATU recomendó a los pasajeros tomar previsiones ante posibles retrasos mientras continúe la presencia de manifestantes en la zona.

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Protestas afectan el tránsito en el Centro de Lima

La movilización se desarrolla en la avenida Abancay, una de las principales vías del Cercado de Lima, generando alteraciones en el transporte público y la circulación vehicular.

Las modificaciones en las rutas se producen un día después de que se levantara el cierre temporal de vías en el Centro Histórico de Lima dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Cierre temporal generó impacto en la movilidad

La restricción vehicular aplicada en los últimos días provocó desvíos en diferentes servicios de transporte, incremento de los tiempos de viaje y una mayor congestión en avenidas como Grau, Abancay y Tacna.

La medida también generó cuestionamientos por sus efectos sobre la actividad económica y por las restricciones vinculadas al derecho a la protesta.