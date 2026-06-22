La playa La Herradura, en el distrito de Chorrillos, permanece cerrada este lunes 22 de junio luego de que los oleajes anómalos registrados durante el fin de semana ocasionaran el colapso parcial del malecón y daños en la infraestructura costera.

Las autoridades restringieron el acceso a peatones, corredores, ciclistas, pescadores y visitantes mientras se realizan las evaluaciones técnicas para determinar el alcance de los daños y prevenir nuevos incidentes.

Colapso afectó muro de contención y veredas

El desprendimiento de una parte del muro de contención y de la vereda generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

Uno de los elementos más comprometidos es un poste de alumbrado público, cuya base quedó expuesta por la erosión del terreno, representando un riesgo para las personas que transitan por el lugar.

Según residentes del sector, el colapso ocurrió la mañana del domingo y estuvo acompañado por un fuerte estruendo. Al acercarse al área afectada comprobaron que una parte del malecón había cedido por la fuerza del mar.

Infraestructura presentaba daños desde años anteriores

Las imágenes también muestran el deterioro de las escaleras que conectan con la playa, estructuras que ya habían registrado daños en años anteriores.

Vecinos recordaron que en 2025 se produjeron afectaciones similares y señalaron que los problemas estructurales continúan pese a los anuncios de intervención realizados anteriormente.

Comerciantes expresaron su preocupación por las pérdidas económicas derivadas del cierre temporal, debido a que numerosos negocios dependen del flujo de visitantes que recibe el balneario.

Marina mantiene alerta por oleajes anómalos

La situación se presenta en medio de la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que advirtió sobre la presencia de oleajes anómalos a lo largo del litoral peruano entre el 21 y el 26 de junio.

Según el reporte del 19 de junio, el fenómeno afectará distintas zonas del país con oleajes de intensidad ligera a moderada.

Vecinos exigen trabajos de reforzamiento

Los residentes y comerciantes solicitaron a la Municipalidad de Chorrillos y a las entidades competentes ejecutar trabajos de recuperación y reforzamiento de la infraestructura costera.

Mientras continúan las inspecciones, los accesos a La Herradura permanecerán cerrados como medida preventiva.