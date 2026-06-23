Luego del asalto a mano armada perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta contra un cambista al interior de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el jirón de la Unión, el Quinto Despacho de la Séptima Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima dispuso el inicio de diligencias preliminares para determinar las responsabilidades penales del caso.

A través de su cuenta en X, el Ministerio Público informó que el despacho fiscal dispuso que la Policía Nacional realice “las pericias de absorción atómica y balística a un detenido en flagrancia y el arma de fuego que habría utilizado”. Según detallan, el sujeto fue intervenido por agentes policiales y personal de Serenazgo luego de ser abandonado por su cómplice e intentó huir amenazando a los efectivos con un arma, la cual también será sometida a los peritajes correspondientes.

🚨#LoÚltimo | Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes tras el intento de asalto armado por parte de sujetos a bordo de una motocicleta contra un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de… pic.twitter.com/QtJMuyjhmk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 22, 2026

Asimismo, la Fiscalía dispuso la incautación del teléfono celular del intervenido con el fin de extraer información que contribuya a la identificación y ubicación del segundo implicado en el asalto.

Según el comunicado, también se solicitó el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales habrían registrado tanto el asalto como la posterior fuga de los delincuentes, ocurridos alrededor de las 9:50 a.m. de este lunes 22 de junio.

Finalmente, el Ministerio Público dispuso que se “recabe declaraciones de los testigos del suceso”, entre ellos fieles, trabajadores y transeúntes que presenciaron el asalto al interior de la iglesia.

Capturan a uno de los autores del robo a cambista dentro de la iglesia La Merced en Lima

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a uno de los presuntos autores del asalto perpetrado contra un cambista en el interior de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

La víctima, un hombre de 65 años, denunció que cuatro delincuentes armados le arrebataron 52 mil soles en efectivo. Durante el forcejeo, recibió un impacto de bala en el brazo derecho y fue trasladado al Hospital de Emergencia Arzobispo Loayza, donde permanece bajo atención médica.

Cámaras captaron al sospechoso armado tras el robo

Según las imágenes de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el detenido fue registrado minutos después del asalto vistiendo una casaca azul con capucha.

En las imágenes aparece hablando por teléfono mientras sostenía un revólver en la mano derecha.

La Policía logró intervenir al sospechoso, de 30 años, y le incautó el arma de fuego y municiones que llevaba consigo.

Es investigado por robo agravado y tenencia ilegal de armas

El intervenido es investigado por los presuntos delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, durante la intervención el sujeto también amenazó con el arma a efectivos policiales y a personal de Serenazgo.

Continúa búsqueda de otros tres delincuentes

La Policía Nacional continúa las investigaciones para ubicar a los otros tres sujetos que participaron en el asalto ocurrido en pleno Centro Histórico de Lima.

El caso generó alarma entre comerciantes, transeúntes y feligreses que se encontraban en los alrededores de la iglesia La Merced al momento del ataque.