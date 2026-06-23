El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra 11 investigados por presuntamente integrar la organización criminal denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’, sindicada por el Ministerio Público de dedicarse al cobro de cupos a comerciantes ambulantes en el emporio comercial de Gamarra.

La medida fue dispuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, y regirá desde el 12 de mayo de 2025, fecha en la que los procesados fueron detenidos preliminarmente, hasta el 11 de mayo de 2029.

Fiscalía sostiene que red operaba desde julio de 2023

De acuerdo con la resolución judicial, a la que tuvo acceso RPP, existe una sospecha fuerte sobre la existencia de esta presunta organización criminal, que habría operado en el jirón Humboldt y el jirón Luis Garibaldi, en el distrito de La Victoria.

Según las investigaciones fiscales, la red criminal se habría dedicado al cobro de cupos a comerciantes ambulantes desde julio de 2023 hasta la captura de sus integrantes el pasado 12 de mayo.

Las indagaciones señalan que los comerciantes debían pagar entre S/800 y S/1.500 para acceder a espacios ubicados en los límites de los dameros A y B de Gamarra. Posteriormente, se les exigía pagos diarios de hasta S/20.

Presunto cabecilla sería alias “Pulpo”

Entre los investigados figura Juan Manuel Núñez Castro, conocido con los alias de “Pulpo”, “Negro” o “Pelado”, a quien la Fiscalía identifica como el presunto líder de la organización criminal.

También fueron alcanzados por la medida Rosa Valvina Aragón Balareso, Luz Marina Santa Cruz Vargas, Nancy Úrsula Carrillo, Rutter Saldarrea Vázquez, Carmen Yulisa Sánchez Yón, Juan José Roncelo Monje, Wilson Armando Mego Fuentes, Óscar Carbonel Vargas, Anthony Rubén Quispe Figueroa y John Williams Pajuelo Romero.

Tres investigados afrontarán el proceso en libertad

El magistrado rechazó el pedido de prisión preventiva para otros tres investigados y ordenó su liberación. Entre ellos se encuentra Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, quien fue candidata al Congreso por el partido Juntos por el Perú.

No obstante, las tres personas continuarán siendo investigadas en este caso.

La resolución corresponde a una primera instancia y podrá ser apelada tanto por las defensas de los investigados como por el Ministerio Público.