Tres personas resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido en las inmediaciones de la playa Agua Dulce, específicamente en la vía peatonal ubicada junto a este concurrido balneario del distrito de Chorrillos.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, las víctimas se encontraban comiendo cuando fueron sorprendidas por dos sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta. Los atacantes efectuaron varios disparos contra ellas y luego huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

Según RPP, los tres hombres heridos fueron evacuados de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, en el distrito de Miraflores, donde permanecen internados en observación médica.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona del ataque y procedieron a acordonar la escena del crimen. Durante las diligencias, los peritos hallaron hasta ocho casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Según dicho medio, las tres víctimas serían parqueadores en las inmediaciones de la playa Agua Dulce. En ese contexto, las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con un presunto caso de cobro de cupos.

En esa misma línea, las tres víctimas fueron identificadas por la PNP como Carlos Jesús Coria Páucar, Leonardo Guillén Zavala y Alejandro Herrera.