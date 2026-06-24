Un auto fuera de control se despistó y cayó sobre uno de los accesos peatonales de la Estación Central del Metropolitano, ubicada en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima.

Según RPP, el conductor del vehículo comentó que trabaja como taxista por aplicativo, otro automóvil le cerró el paso y lo chocó, provocando que perdiera el control. El auto se desvió de su trayectoria, invadió la vereda, derribó la baranda metálica del paradero y terminó cayendo varios metros dentro del acceso peatonal de la estación.

“Yo venía acá y él (el otro chofer) venía atrás. Cuando veo así, él me está cerrando y me chocó. Venía de allá, del Paseo de la República. Corría una barbaridad. Medio frené, pero igualito me dio”, indicó el taxista.

La emergencia, registrada minutos antes de la 1:00 a.m. de este miércoles 24 de junio, movilizó a cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de acuerdo con el reporte difundido en el portal de la institución.

Afortunadamente, el acceso peatonal a la Estación Central permanecía cerrado a esa hora de la madrugada, por lo que no había transeúntes ni usuarios en las inmediaciones. Esto evitó que el accidente provocara heridos o consecuencias fatales.

Alberto Villalobos, conductor del taxi por aplicativo, aseguró que resultó con contusiones leves en la espalda y que su estado no hizo necesario su traslado a un hospital.

Tras el accidente, ambos conductores fueron llevados a la Comisaría PNP Cotabambas para las investigaciones de rigor y el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el hecho.

ATU SE PRONUNCIA TRAS ACCIDENTE

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que activó de inmediato los protocolos de emergencia tras el accidente y brindó la asistencia necesaria al conductor.

“Asimismo, el área de Soporte y Mantenimiento de la ATU realizó las labores pertinentes en la zona afectada”, señaló la institución.

En esa misma línea, la ATU precisó que la Estación Central del Metropolitano “se mantiene operativa y atenderá con normalidad el traslado de pasajeros, de acuerdo con la programación establecida”.

“La ATU ratifica su compromiso de trabajar las 24 horas, a fin de garantizar la continuidad del servicio en beneficio de los usuarios”, finalizó.