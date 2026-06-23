Una persona falleció y otras tres resultaron heridas luego de que un automóvil particular impactara violentamente contra la parte posterior de un tráiler. El accidente ocurrió a la altura de la cuadra 33 de la avenida Pachacútec, en el distrito de Villa María del Triunfo.

El accidente de tránsito quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio distrital. En las imágenes difundidas a las que tuvo acceso RPP, se observa cómo el tráiler se detiene al llegar a la luz roja del semáforo, momento en el que un automóvil particular aparece a gran velocidad y termina impactando violentamente contra la parte posterior del vehículo de carga.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos se desplazaron para atender la emergencia, registrada poco antes de las 7:30 p.m. del lunes 22 de junio, de acuerdo con la información publicada en la página web de la institución.

Los tres heridos, entre ellos un menor de edad, fueron evacuados de emergencia a la Clínica Santa Martha del Sur, donde continúan hospitalizados y su estado de salud es reservado.

En tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar del accidente y acordonaron la zona, con el fin de realizar las diligencias correspondientes conforme a ley.

Fuentes policiales consultadas por dicho medio identificaron al fallecido como Jean Alameda Herrera. Según las primeras indagaciones, el hombre se encontraba al volante del automóvil siniestrado.

Además, el conductor del tráiler fue trasladado a la Comisaría PNP de Villa María del Triunfo, donde se vienen realizando las diligencias de ley correspondientes.

La circulación vehicular en la avenida Pachacútec permaneció restringida durante varios minutos, hasta que el Ministerio Público autorizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Central de Lima.