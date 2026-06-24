Durante la etapa final del juicio que enfrenta por secuestro extorsivo, Erick Luis Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, aceptó haber participado en el secuestro de dos empresarios ocurrido en 2020.

La declaración fue realizada de manera virtual desde la Base Naval del Callao ante el Segundo Juzgado Colegiado de Lima Norte.

En su intervención, el procesado reconoció haber tenido un papel central en los hechos investigados y afirmó ser propietario de las armas empleadas por la organización criminal. Además, pidió disculpas por haber negado anteriormente su responsabilidad en el caso.

“Le pido perdón al señor Erick Trujillo Torres por haber participado en su secuestro, porque yo me voy a retractar de todo lo que yo he dicho. Yo participé en el secuestro del señor Erick Trujillo y el señor Milton Corrales Calaya”, expresó.

Moreno Hernández también aseguró que decidió admitir los cargos debido a un cambio personal y religioso que experimentó durante el tiempo que permaneció en Paraguay antes de ser extraditado al Perú.

“Me reconcilié con Dios. Soy cristiano. Creo en Jesucristo. Creo en su perdón. Cuando un pecador se arrepiente, hay perdón de parte de Dios [...] No podría vivir tranquilo tratando de seguir a Dios, seguir sus caminos y ocultando mis faltas”.