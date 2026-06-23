El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, cuestionó las recientes declaraciones del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y denunció presuntas irregularidades en la votación de los peruanos en el extranjero.

En entrevista con Canal N, Urviola consideró que la posición asumida por el postulante representa un desconocimiento de la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima instancia en materia electoral.

“Insiste en desconocer la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es realmente lamentable”, manifestó.

Urviola cuestiona llamados a movilizaciones

El exmagistrado sostuvo que las convocatorias a movilizaciones anunciadas por Roberto Sánchez implican un cuestionamiento anticipado a una decisión oficial que todavía no ha sido emitida.

“Eso es desconocer desde ahora un fallo que todavía no se ha producido respecto de los resultados finales de la segunda vuelta”, afirmó.

Defiende traslado de actas del exterior mediante valijas diplomáticas

Respecto a los cuestionamientos sobre los votos emitidos en el extranjero, Urviola señaló que no se modificaron las reglas esenciales del proceso electoral, sino únicamente los mecanismos para el traslado y verificación de las actas.

Explicó que la decisión adoptada por el JNE y la Cancillería tuvo como finalidad garantizar la remisión física de las actas originales mediante valijas diplomáticas.

“No ha habido ninguna variación respecto al acto electoral en sí. Lo que ocurrió fue una decisión para garantizar que también llegaran las actas originales”, precisó.

Asimismo, aseguró que la cadena de custodia está protegida por la legislación nacional y por tratados internacionales.

“La cadena de custodia está plenamente garantizada. Nada de eso se ha vulnerado”, sostuvo.

Afirma que no se presentaron pruebas de fraude

Urviola rechazó las denuncias de fraude formuladas por Juntos por el Perú y recordó que durante las audiencias realizadas ante el Jurado Nacional de Elecciones no se acreditaron las supuestas irregularidades.

“No han podido probar la existencia de fraude. Han quedado en evidencia de que no tienen ninguna prueba”, indicó.

Sobre la propuesta de un recuento total de votos, afirmó que la legislación peruana no contempla esa posibilidad y advirtió que una medida de ese tipo retrasaría la transferencia del poder.

“No existe ninguna norma que permita un recuento general de votos”, señaló.

Respalda al canciller Carlos Pareja

El expresidente del Tribunal Constitucional también cuestionó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja.

“Carlos Pareja es un diplomático de carrera, un demócrata y un profesional que ha cumplido estrictamente la normatividad vigente”, expresó.

Finalmente, exhortó a Roberto Sánchez a reconocer los resultados oficiales una vez culminados los procedimientos electorales.

“Si quiere tener futuro político debe rectificar esa actitud y reconocer el resultado electoral”, concluyó.