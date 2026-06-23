Roberto Sánchez, acompañado de su equipo técnico, ofreció una conferencia de prensa este martes, en la que cuestionó el desarrollo del proceso electoral 2026. Durante su intervención, calificó la situación como un posible “fraude en desarrollo”, al señalar presuntas irregularidades en la aplicación de la normativa por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez señaló que una resolución jefatural de la ONPE, presuntamente emitida a pedido del Ejecutivo mediante la Cancillería, habría introducido cambios en los estándares del proceso electoral de la segunda vuelta, lo que —según afirmó— habría reducido la seguridad jurídica del sistema de votación.

Asimismo, el candidato de Juntos por el Perú indicó que el 29 de mayo se habría dejado sin efecto la obligatoriedad de digitalizar y escanear de inmediato las actas tras el cierre de la jornada electoral, una disposición que, según remarcó, sí se aplicó durante la primera vuelta.

“Esta grave afectación viene por una resolución jefatural de ONPE que, a solicitud del Ejecutivo, le bajó los estándares de convicción del voto y seguridad jurídica al proceso electoral de la segunda vuelta. Esto ocurrió el 29 de mayo, se quitó la obligatoriedad del escaneo del acta de manera inmediata tras el proceso electoral”, sostuvo Sánchez.

En ese sentido, el aspirante presidencial dijo que dichas modificaciones habrían generado condiciones que, desde su punto de vista, podrían abrir la posibilidad de una manipulación del proceso a favor de Fuerza Popular.

“Creemos que ha habido una manipulación de esa votación. Esta irregularidad grave aprobada por la ONPE deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando el voto de las oficinas consulares”, añadió.

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Además, Sánchez pidió la intervención del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al exhortarlo a frenar el avance del conteo, al considerar que se habría afectado la estabilidad de la normativa electoral durante el proceso.

En su pronunciamiento, el candidato sostuvo que su equipo ha presentado un pedido de nulidad de votos en diversas mesas de sufragio y reiteró su posición respecto a los resultados preliminares. “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, aseguró.

Posteriormente, Roberto Sánchez anunció que el día sábado se llevará a cabo “una jornada nacional de lucha democrática de lucha patriótica en el marco de la ley y nuestros derechos constitucionales”.

#LoUltimo | Oficialmente, Roberto #Sánchez #denuncia, junto a sus asesores y plancha presidencial, #Fraude y amenaza al #JNE con no reconocer los resultados que darían la victoria a #KeikoFujimori…



Ahora llama a la “resistencia democrática”



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