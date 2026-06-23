El excandidato presidencial Carlos Álvarez anunció su renuncia al partido País para Todos, agrupación con la que participó en las elecciones generales del 12 de abril, donde obtuvo el sexto lugar.

En declaraciones a Canal N, el también actor y humorista informó que el pasado 12 de junio presentó formalmente su desafiliación ante la Secretaría General del partido y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Álvarez agradeció respaldo recibido durante la campaña

Carlos Álvarez expresó su agradecimiento a País para Todos por haber respaldado su candidatura y destacó el trabajo realizado por los militantes durante la campaña electoral.

“Quería poner en conocimiento de todos nuestros seguidores que he presentado mi desafiliación al partido País para Todos”, manifestó.

Asimismo, agradeció a los simpatizantes y al casi millón 400 mil ciudadanos que respaldaron su propuesta en las urnas.

“A ese casi millón 400 mil votantes que creyeron en esta propuesta no los voy a abandonar”, sostuvo.

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Argumentó desacuerdos e incongruencias dentro del partido

El excandidato explicó que su decisión responde a diferencias internas y falta de coincidencias con algunos sectores de la agrupación política.

“Existen desacuerdos e incongruencias en el propio partido. Entonces lo mejor es dar un paso al costado y seguir tu camino como ciudadano y como peruano”, declaró.

Álvarez indicó que continuará impulsando propuestas vinculadas a la lucha contra la criminalidad y la recuperación de la paz en el país.

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Participó en las elecciones generales de abril

Carlos Álvarez postuló a la Presidencia de la República por País para Todos en las elecciones generales realizadas el 12 de abril.

Aunque no logró pasar a la segunda vuelta, aseguró que seguirá trabajando desde la sociedad civil y mantendrá contacto con quienes respaldaron su candidatura.