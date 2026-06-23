El candidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti presentó un pedido, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se revise el juicio que lo condenó por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Que (la CIDH) investigue a los jueces que me condenaron por el caso Bustíos y que se me someta a un nuevo proceso. Para condenarme se torció la verdad y se ignoraron principios fundamentales del debido proceso, y se cometió una grave injusticia”, enfatizó en sus redes sociales.

La solicitud fue presentada en Washington y cuestiona las decisiones de los jueces que intervinieron en el proceso. Según Urresti, fue condenado con una versión de los hechos distinta a la planteada por la Fiscalía, a la que calificó como “incompatible con la verdad judicial”.

Ahora la CIDH decidirá si admite su petición.