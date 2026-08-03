Dos presuntos delincuentes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), acusados de dopar y robar a dos jóvenes que abordaron un presunto falso taxi luego de salir de la discoteca Insomnio, en la ciudad de Huancayo.

Los detenidos también son investigados por presuntamente utilizar los teléfonos celulares de las víctimas para exigir dinero a sus familiares mediante mensajes enviados desde los equipos robados.

Víctimas perdieron el conocimiento durante el viaje

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los agraviados, identificados con las iniciales P.J.P.R. (24) y L.V.A.P. (30), salieron del establecimiento alrededor de las 6:00 a. m. y abordaron un vehículo que ofrecía el servicio de taxi en los exteriores del local.

Según la denuncia, durante el trayecto el conductor les ofreció bebidas. Minutos después de consumirlas, ambos comenzaron a perder el conocimiento.

Uno de los jóvenes despertó en un descampado, con lesiones y sin recordar lo ocurrido, mientras que el otro fue abandonado a unas 20 cuadras de su vivienda. Al recuperar el conocimiento comprobó que le habían robado S/ 2.000, además de sus pertenencias.

Celular permitió ubicar a los sospechosos

Los denunciantes indicaron que los presuntos delincuentes retiraron los chips de los teléfonos celulares para colocarlos en otros equipos y, desde allí, enviar mensajes a sus familiares solicitando dinero.

Durante la denuncia, una de las víctimas recordó que tenía activada la función de rastreo de su iPhone, lo que permitió ubicar la señal del equipo en los alrededores del Obelisco de la avenida Giráldez.

Con esa información, la Policía realizó un operativo que culminó con la intervención de un vehículo Toyota Corolla de placa AOK-166, donde fueron detenidos Eduardo A. P. (28) y Jesús B. S. (38).

En el interior del automóvil se recuperaron los dos celulares sustraídos y las víctimas reconocieron a los intervenidos como presuntos participantes del hecho.

Continúan las investigaciones

Los dos investigados permanecen detenidos mientras la Policía realiza pericias al vehículo para determinar si existen rastros de la sustancia que habría sido utilizada para dopar a las víctimas.

Asimismo, las diligencias buscan establecer si otras personas participaron en el presunto robo y en la posterior coacción a los familiares de los agraviados.