La candidata presidencial y virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, priorizará una cita con Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), una vez que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) termine de contabilizar los votos.

Keiko Fujimori buscará una reunión con Julio Velarde, presidente del BCR. (Foto: GEC)

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En declaraciones a la prensa, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, fue consultado sobre lo dicho por Velarde, quien no descartó la posibilidad de permanecer en el cargo si se lo solicitan.

“Cuando el conteo de la ONPE llegue al 100%, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde”, indicó.

Desde su punto de vista, lo dicho por Velarde “ha generado mucha esperanza”.

Además, Keiko Fujimori recordó que han pasado dos semanas desde la elección de segunda vuelta. Sin embargo, todavía se esperan los resultados de la ONPE para la posterior proclamación.

“Me da una sana envidia ver que los vecinos países como Colombia, salieron rápidamente (con los resultados)”, dijo en referencia a las recientes elecciones de ese país, que al cierre de esta edición ya tenían los resultados al 99.99% con la victoria de Abelardo de la Espriella.

Agregó que tanto en Colombia como en el Perú “se deben respetar los resultados electorales”.

En ese sentido, Keiko hizo un llamado a las autoridades y a los organismos electorales, a fin de culminar el proceso.

“Cada día de retraso es un día que se pierde. En un proceso de transición no solo hay temas políticos, sino anuncios importantes y medidas que se pueden ir anunciando con el tiempo correspondiente, como nombrar los equipos”, apuntó.

Keiko dijo que si bien ahora no se puede hacer nada, sí es importante que de cara al futuro, el nuevo Congreso pueda ver de qué manera se pueden agilizar los procesos y el conteo de los votos.