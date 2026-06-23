El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, insiste en su intención de anular los votos emitidos por los peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta.

En declaraciones a la prensa, reafirmó que su equipo legal presentaría, al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente, una solicitud de nulidad de oficio de las elecciones realizadas en oficinas consulares.

“Hemos tenido una reunión con mis abogados; en los próximos minutos y horas se va a presentar el documento y se va a poner de conocimiento público”, afirmó.

Asimismo, agregó que la figura legal planteada corresponde a una “nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares”.

Consumado

Horas más tarde, confirmó haber presentado la solicitud para que se declaren nulas las elecciones desarrolladas en 119 oficinas consulares.

“El procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería), específicamente en la segunda vuelta presidencial”, publicó en la red social X.

Agregó que brindará una conferencia de prensa hoy a las 9:00 a. m.

Momentos antes, Roy Mendoza, abogado de JP, señaló que el nuevo pedido busca la nulidad de los votos de todas las mesas en el extranjero. “Son aproximadamente 80 mil votos”, estimó.

Esta acción se da días después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundados dos pedidos de nulidad que buscaban invalidar 2 398 mesas de sufragio (1 751 en Lima y 647 en Estados Unidos).

Más adelante, Sánchez también vinculó el contexto electoral peruano con lo ocurrido en las elecciones de Colombia, donde la derecha obtuvo resultados favorables en el proceso electoral.

A su juicio, existirían elementos comunes que merecen ser discutidos públicamente.

“Hay muchas casualidades, coincidencias diversas alrededor de... hay un patrón que viene operando y corresponde hacer debate público en base a la prerrogativa de ley”, expresó el candidato.

Asimismo, el aspirante presidencial de JP se refirió a la denuncia constitucional presentada por su partido político contra el titular del Ministerio de Relaciones exteriores, Carlos Pareja.

“Ha sido presentado por acciones que tienen vinculación a una actuación ilegal. Vamos a dejar que eso también corra”, indicó.

Luego aclaró: “No lo he presentado yo, pero son instancias diversas y hay diferentes documentos, vamos a esperar”.

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay consideró esta denuncia como un “despropósito”.

“El servicio diplomático de la República, que conozco muy bien, ha hecho un trabajo muy profesional (…) yo creo que no hay fundamentos”, sostuvo a Correo.