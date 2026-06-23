La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se encuentra a la espera de las resoluciones sobre las actas observadas emitidas por algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de completar el 100 % del cómputo oficial de la segunda vuelta presidencial.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el organismo electoral precisó que, una vez recibidas las resoluciones correspondientes, su personal procederá al procesamiento e incorporación inmediata de las actas al sistema de cómputo.

#ONPEinforma 📢 | Estamos a la espera de las resoluciones de actas observadas de algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) para su incorporación al cómputo oficial, con lo que cual se completaría el 100 % de actas contabilizadas en el marco de la #SEP2026. pic.twitter.com/jEz15HfbQC — ONPE (@ONPE_oficial) June 23, 2026

Resoluciones permitirán cerrar el conteo oficial

La ONPE indicó que la incorporación de las actas observadas permitirá concluir el procesamiento total de los resultados de la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.

El organismo recordó que las actas pendientes se encuentran bajo evaluación de los Jurados Electorales Especiales, instancias que forman parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Procesamiento será inmediato, señala la ONPE

Según el pronunciamiento oficial, las resoluciones serán incorporadas al cómputo apenas sean remitidas a la entidad electoral.

“Una vez recibidas, nuestro personal procederá con su procesamiento e incorporación inmediata al cómputo oficial, con lo cual se completaría el 100 % de actas contabilizadas”, señaló la ONPE.

El proceso se desarrolla en medio del ajustado resultado de la segunda vuelta presidencial.