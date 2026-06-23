La congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, afirmó que asumió con recursos propios los gastos de su participación en la delegación que acompañó al presidente José Balcázar durante su reciente viaje al Vaticano, en el que se extendió una invitación oficial al papa León XIV.

En diálogo con la prensa, la parlamentaria rechazó las versiones que indican que su desplazamiento habría sido financiado con recursos del Ejecutivo o del Legislativo, y aseguró que cubrió de manera personal todos los gastos derivados del viaje.

“Yo he viajado y he sustentado mi viaje con recursos propios. Yo no he pedido dinero ni al Ejecutivo ni al Legislativo”, sostuvo.

Camones precisó que asumió en su totalidad los gastos del viaje, incluyendo pasajes, alojamiento, viáticos y otros costos asociados a su estadía en Roma.

“Yo he costeado todo mi pasaje, mis viáticos, toda mi estadía con mis recursos propios”, agregó.

La legisladora indicó que su participación se debió a una invitación directa del mandatario, la cual aceptó sin solicitar mayores precisiones sobre los criterios empleados para su designación.

“El presidente me llamó a una reunión, me propuso y obviamente acepté”, indicó.

Consultada sobre los motivos de su inclusión en la delegación oficial, pese a no representar a la región Lambayeque, donde el papa León XIV desarrolló gran parte de su labor pastoral en el Perú, Camones señaló que dicha consulta debe ser respondida por el jefe de Estado.

“¿Por qué me escogió a mí y no a otros? Esa pregunta la tendría que responder el presidente”, enfatizó.

La parlamentaria dijo que aceptó la invitación considerando que se trataba de una representación institucional del Estado peruano, en el contexto de las gestiones orientadas a concretar una eventual visita del pontífice al país.

Asimismo, indicó que desconocía si otros congresistas habían sido invitados en los mismos términos y señaló que, en un primer momento, asumió que la convocatoria había sido extendida a más miembros del Parlamento.

“Yo no sabía que había sido la única. Pensé que también había invitaciones para otros congresistas”, manifestó.

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Lady Camones, congresista: He viajado al Vaticano y he sustentado mis gastos con recursos propios, no he pedido dinero ni al Legislativo, ni al Ejecutivo



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