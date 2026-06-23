El expresidente del Consejo de Ministros y exministro del Interior, Óscar Valdés Dancuart, defendió el proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso que propone que policías y militares sean juzgados por delitos de función en el fuero militar-policial.

En entrevista con Canal N, el exjefe del Gabinete señaló que la iniciativa responde a las demoras que, según afirmó, han enfrentado integrantes de las Fuerzas Armadas procesados por hechos ocurridos durante el conflicto interno.

“Hay oficiales que tienen 30 años de juicio. No puede ser que la justicia tarde tanto, esa no es justicia ya”, manifestó.

Valdés cuestiona la demora en los procesos judiciales

El ex primer ministro criticó el desempeño de fiscales y jueces en los casos relacionados con la lucha contra el terrorismo y consideró que numerosos procesos se han prolongado durante décadas.

En ese sentido, sostuvo que es necesario recuperar la competencia del fuero militar para los delitos cometidos en el ejercicio de funciones militares o policiales.

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Asegura que la propuesta no busca otorgar impunidad

Valdés afirmó que la iniciativa legislativa pretende garantizar que los casos vinculados al cumplimiento de funciones sean evaluados por una jurisdicción especializada.

No obstante, reconoció que existe el riesgo de que se generen escenarios de impunidad, aunque consideró que también debe existir confianza en los jueces y fiscales militares.

“Si confiamos en la justicia civil, también podemos confiar en que los jueces y fiscales militares sepan estar a la altura de las circunstancias”, indicó.

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Defiende soberanía del Perú frente a observaciones de la Corte IDH

Respecto a los cuestionamientos formulados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que sostiene que los casos de violaciones a los derechos humanos deben ser vistos por la justicia ordinaria, Valdés afirmó que el Perú tiene la potestad de adoptar las medidas que considere necesarias.

“El Perú es un país soberano y los ciudadanos siempre tendrán la posibilidad de acudir a instancias supranacionales si consideran que existe una injusticia”, señaló.

Pide reorganizar la Policía Nacional

El exministro del Interior también advirtió sobre la presencia de corrupción e infiltración del crimen organizado dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por ello, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de control interno, impulsar una reorganización policial y sancionar a los efectivos involucrados en delitos comunes o vinculados a organizaciones criminales.

Finalmente, sostuvo que toda reforma debe ser evaluada permanentemente para corregir eventuales deficiencias.

“Las leyes no están escritas en piedra, son perfectibles y deben revisarse cuando sea necesario”, concluyó.