El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó las declaraciones del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y convocó a movilizaciones en rechazo a los resultados electorales.

Desde el local de campaña de Fuerza Popular, Galarreta sostuvo que la postura de Sánchez representa una actitud contraria al sistema democrático y señaló que las autoridades electorales ya se han pronunciado sobre los recursos presentados por esa agrupación política.

“Hoy día el señor Sánchez sabe cuál es el resultado y simplemente nos está diciendo que va a ir al margen de la ley y al margen de la democracia. Nos damos cuenta que es antidemocrático”, declaró.

Sostiene que la tendencia electoral es irreversible

El dirigente fujimorista afirmó que las instituciones electorales ya rechazaron las acciones planteadas por Juntos por el Perú y consideró que los cuestionamientos carecen de sustento.

Asimismo, indicó que todavía quedan por contabilizarse 251 actas, equivalentes a aproximadamente 50 mil votos, aunque aseguró que la diferencia existente hace prácticamente imposible revertir los resultados.

“Salvo que el señor Sánchez saque el cien por ciento de los votos que faltan, no podría revertir la diferencia existente”, manifestó.

Galarreta hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad y evitar caer en discursos que, a su juicio, buscan generar incertidumbre respecto a la legitimidad del proceso electoral.

Cuestiona demora en la proclamación oficial

Respecto a las críticas dirigidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la demora en la proclamación de resultados, el candidato reconoció que la extensión del proceso abre espacios para especulaciones políticas.

“Mientras más largo sea este proceso, más espacio se le da a personas como el señor Sánchez para seguir especulando”, afirmó.

No obstante, sostuvo que las autoridades electorales deben cumplir con los procedimientos establecidos por ley y consideró que esta experiencia debería servir para introducir mejoras que permitan acelerar la entrega de resultados en futuras elecciones.

Fuerza Popular buscará diálogo con otras fuerzas políticas

Por otro lado, Galarreta adelantó que, en caso Fuerza Popular llegue al Gobierno, buscarán establecer acuerdos con las diferentes bancadas del Congreso y con autoridades regionales y municipales.

“Vamos a tender puentes con todos los grupos parlamentarios y con todas las autoridades democráticamente elegidas”, indicó.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre la conformación de un eventual gabinete ministerial y señaló que esa decisión corresponderá a Keiko Fujimori en caso sea proclamada presidenta de la República.

“El Perú necesita un gabinete amplio y esa será una decisión que le corresponderá tomar a la señora Keiko Fujimori”, concluyó.