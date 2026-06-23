La Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú manifestó su respaldo al canciller Carlos Pareja y rechazó las acusaciones planteadas por el partido Juntos por el Perú, que interpuso una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en el manejo del voto de los peruanos en el extranjero durante el proceso electoral.

Mediante un comunicado oficial, la organización expresó su respaldo a la gestión del ministro de Relaciones Exteriores y negó la existencia de cualquier tipo de interferencia, manipulación o favorecimiento político en el traslado y custodia del material electoral enviado desde las oficinas consulares.

“La Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú expresa su firme respaldo a la gestión del embajador Carlos Pareja Ríos y rechaza enfáticamente los supuestos actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior”, se lee en el pronunciamiento.

En esa misma línea, la institución descartó las versiones sobre una supuesta vulneración de la cadena de custodia del material electoral y cuestionó los señalamientos dirigidos contra los funcionarios diplomáticos responsables del proceso.

De acuerdo con el comunicado, dichas imputaciones desconocen los procedimientos establecidos para el traslado de la valija diplomática y, además, afectan la honorabilidad de los miembros del Servicio Diplomático de la República.

“La denuncia contiene imputaciones que afectan la honorabilidad e integridad de los señores cónsules y de los miembros del Servicio Diplomático de la República”, indica el documento.

La asociación recordó que reúne a la totalidad de funcionarios diplomáticos en actividad, disponibilidad y retiro, y consideró que la denuncia representa un uso indebido de mecanismos legales que pone en entredicho el trabajo realizado por el cuerpo diplomático durante el proceso electoral.

Asimismo, la asociación destacó el desempeño de los consulados y embajadas del Perú en el exterior, subrayando el profesionalismo con el que se llevó a cabo la organización del sufragio de los peruanos residentes fuera del país.

“La labor efectuada por nuestros colegas diplomáticos y consulares en el exterior ha reafirmado su alto profesionalismo, compromiso con la absoluta neutralidad y transparencia en el proceso electoral”, señala el pronunciamiento.

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